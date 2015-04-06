Курсовая БД MySQL

Тип работы: Диплом

Предмет: Информатика

Тема работы: Разработка информационной системы обработки и хранения информации.

Объем работы: 35-40 листов

Срок выполнения: 10-14 дней

Шрифт: 12

Интервал: 1,5

Сноски: Квадратные

Антиплагиат: от 70%

Доп. требования: Тема работы: Диплом на тему: Разработка информационной системы с использованием СУБД MySQL с доступом через Web-интерфейс или обычное Десктоп-приложение.

Помимо пояснительной записки, обязательно рабочее приложение.

Доп. сведения: Уже есть исследовательская часть дипломной работы на 40 листов (в ней проведен анализ предметной области, обоснование выбора модели, архитектуры и самой СУБД). – это пункт 1.

Необходимы еще 2 пункты (проектирование + реализация системы) = 35~40 листов. Есть аналогичная готовая работа, которую можно использовать в качестве примера.