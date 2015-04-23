Тема: повышение конкурентоспособности продукции предприятия (само предприятие и инф-ю о нем отправлю в личку) Методичка прикреплена.
Статистическая обработка результатов исследования
Уважаемые коллеги,
Требуется исполнитель, имеющий опыт статистической обработки информации (в т.ч. SPSS/Stata). Во вложении представлен фрагмент базы анкетирования (всего в базе 2000 ответов) по которым нужно ответить на следующие вопросы:
1) Как варьируются ценностей декларируемых в компаниях?
2) Как варьируются личные ценности респондентов?
3) Как отличаются декларируемые ценности от личных?
5) Как личные и декларируемые ценности соотносятся с колонкой "Совпадают ли важные для Вас ценности и ценности компании?"
6) Интерпретация (расшифровка) столбцов 14-38?
+ сопроводить результаты обработки текстовым описанием и выводами.\
В заявке прошу указать
1) Точную стоимость и срок работы
2) Опыт Вашей работы с аналогичными проектами.
Выбранный исполнитель
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