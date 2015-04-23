Статистическая обработка результатов исследования

Уважаемые коллеги,

Требуется исполнитель, имеющий опыт статистической обработки информации (в т.ч. SPSS/Stata). Во вложении представлен фрагмент базы анкетирования (всего в базе 2000 ответов) по которым нужно ответить на следующие вопросы:

1) Как варьируются ценностей декларируемых в компаниях?

2) Как варьируются личные ценности респондентов?

3) Как отличаются декларируемые ценности от личных?

5) Как личные и декларируемые ценности соотносятся с колонкой "Совпадают ли важные для Вас ценности и ценности компании?"

6) Интерпретация (расшифровка) столбцов 14-38?

+ сопроводить результаты обработки текстовым описанием и выводами.\

В заявке прошу указать

1) Точную стоимость и срок работы

2) Опыт Вашей работы с аналогичными проектами.