Статистическая обработка результатов исследования

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка114 просмотров

Уважаемые коллеги,

Требуется исполнитель, имеющий опыт статистической обработки информации (в т.ч. SPSS/Stata). Во вложении представлен фрагмент базы анкетирования (всего в базе 2000 ответов) по которым нужно ответить на следующие вопросы:

1) Как варьируются ценностей декларируемых в компаниях?

2) Как варьируются личные ценности респондентов?

3) Как отличаются декларируемые ценности от личных?

5) Как личные и декларируемые ценности соотносятся с колонкой "Совпадают ли важные для Вас ценности и ценности компании?"

6) Интерпретация (расшифровка) столбцов 14-38?

+ сопроводить результаты обработки текстовым описанием и выводами.\

В заявке прошу указать

1) Точную стоимость и срок работы

2) Опыт Вашей работы с аналогичными проектами.

10 лет назад
inoline
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$200
10 дней
Качественная работа выполненная точно в срок. Рекомендую!
Спасибо за интересное задание, оперативную связь и быструю оплату. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад