Дипломная Прoгрaммный модуль учета оплаты труда на предприятии

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Дипломная работа по прикладной информатике

Программный модуль учета оплаты труда на предприятии

Выполнение согласно задания. Требования по оформлению, образцы вышлю по запросу

Срок выполнения 25.04.2014

10 лет назад
akondr_
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров