Выполнить курсовую по аналогии (переписать и вставить значения)

Курсовая по авиации. Есть 2 варианта готовых курсовых. Есть методичка с теорией и с вариантами. Необходимый вариант - 4.

Теория из методички. Расчетная часть по аналогии с готовой работой используя данные из методички.

Методичка http://vk.com/doc112858851_384014332?hash=45c7055584b8d4b80a&dl=8f6386d499f1b4c3fd

Готовые курсовые http://vk.com/doc112858851_383994758?hash=4b6b7e2dc225005263&dl=479e761f3b43aebfa7

Указывайте свои сроки и бюджет