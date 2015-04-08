Здравствуйте. Оплата только Яндекс деньгами во вложении эскизы - по необходимости, перерисую эскизы, добавлю необходимые размеры. Нужно по трем (или четырем) точкам построить кривые линии по одному радиусу (не спираль-в одной плоскости). Если ...
Параметрическая моделька в AutoCAD с выводом чертежа.
Здравствуйте.
Требуется создать простую параметрическую модельку в Autocad и вывести чертёж в интернациональном стандарте (STEP) ISO_10303 .
Моделька не сложная . Знающему человеку пару часов работы . Срок понедельник первая половина дня. Картинку прикрепил . Есть файл в 3ds max.
Пишите цены .
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