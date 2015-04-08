Параметрическая моделька в AutoCAD с выводом чертежа.

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Здравствуйте.

Требуется создать простую параметрическую модельку в Autocad и вывести чертёж в интернациональном стандарте (STEP) ISO_10303 .

Моделька не сложная . Знающему человеку пару часов работы . Срок понедельник первая половина дня. Картинку прикрепил . Есть файл в 3ds max.

Пишите цены .

3ds MaxAutoCAD
10 лет назад
creativnik
Святослав 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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