Задание для начинающего фрилансера

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт66 заявок961 просмотр

Перечертить чертежи в AutoCAD. Чертежей много.

AutoCAD
10 лет назад
txa666
Нораир 
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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