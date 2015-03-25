Изготовить 3d модель в solidworks и чертежи в AutoCAD

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт9 заявок1300 просмотров

Требуется исполнитель в Москве для изготовления 3Д модели в Солиде и полного комплекта чертежей корпусов для производства промышленного оборудования. Корпуса из тонкостенной стали. Срок исполнения: 5-7 дней на одно устройство, устройств-10.

AutoCADSolidWorks
10 лет назад
Deermr2
47 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров