Редактирование схемы зала по образцу.

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Завершен9 заявок254 просмотра

Нужно отредактировать схему зала. Отгородить сектора, добавить арену.

Формат PDF.

Образец прикреплен.

10 лет назад
gigri
Илья 
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Все отлично!
Отлично поработали. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад