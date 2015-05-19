Требуется исполнитель в Москве для изготовления 3Д модели в Солиде и полного комплекта чертежей корпусов для производства промышленного оборудования. Корпуса из тонкостенной стали. Срок исполнения: 5-7 дней на одно устройство, устройств-10.
Редактирование схемы зала по образцу.
Нужно отредактировать схему зала. Отгородить сектора, добавить арену.
Формат PDF.
Образец прикреплен.
Выбранный исполнитель
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