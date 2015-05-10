А2 компас
Чертеж для прокатки труб на станке
Здравствуйте. Оплата только Яндекс деньгами
во вложении эскизы - по необходимости, перерисую эскизы, добавлю необходимые размеры.
Нужно по трем (или четырем) точкам построить кривые линии по одному радиусу (не спираль-в одной плоскости). Если не получается, поробовать построить из 2-х линий.
Это поручень и заполнение перил, который придется прокатывать на станке. Станок прокатывает через ролик, Т. е. изделие в одной плоскости принимает загнутую форму по радиусу.
Оплата только Яндекс деньги.
аванс и в понедельник остаток
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Рассчитать датчик для измерения силыЧертежи и Схемынет заявокЗакрыт10 лет назад
Выполнить курсовой по электроснабжению цеха. Информация в приложенных файлах.Чертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Создание план-схемы на стенд по фото со спутника. Интересует цена и сроки.Завершен10 лет назад
Необходимо сделать чертеж для сборной коробки в реальных размерах. Практически тоже самое что в прикрепленном фото только по другим заданным размерам.Чертежи и Схемы10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Перечертить чертежи в AutoCAD. Чертежей много.Чертежи и Схемы66 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно отредактировать схему зала. Отгородить сектора, добавить арену. Формат PDF. Образец прикреплен.Завершен10 лет назад
Требуется исполнитель в Москве для изготовления 3Д модели в Солиде и полного комплекта чертежей корпусов для производства промышленного оборудования. Корпуса из тонкостенной стали. Срок исполнения: 5-7 дней на одно устройство, устройств-10.Чертежи и Схемы9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо грамотно расставить торговое оборудование в проекте продуктового магазина. Площадь магазина 2000 кв.м, существует только на бумаге, расстановка необходима, для расчета стоимости оборудования Обязателен опыт и понимание, какие зоны должны быть, почему расставить ...Чертежи и Схемы5 заявокЗакрыт10 лет назад
Создание группы 3d-картинок продукции изготавливаемой компанией. Групп будет несколько: 1. Заборы 2. Навесы для машин 3. Беседки Пример (http://intehmet.com/images/zd/Z1.jpg) Интересует цена за 1 изделие и ...Завершен9 лет назад