Чертеж для прокатки труб на станке

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Завершен2 заявки215 просмотров

Здравствуйте. Оплата только Яндекс деньгами

во вложении эскизы - по необходимости, перерисую эскизы, добавлю необходимые размеры.

Нужно по трем (или четырем) точкам построить кривые линии по одному радиусу (не спираль-в одной плоскости). Если не получается, поробовать построить из 2-х линий.

Это поручень и заполнение перил, который придется прокатывать на станке. Станок прокатывает через ролик, Т. е. изделие в одной плоскости принимает загнутую форму по радиусу.

Оплата только Яндекс деньги.

аванс и в понедельник остаток

10 лет назад
master_ok
Всеволод 
51 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Pomornik
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
работа выполнена
Было приятно сотрудничать )

Заявки фрилансеров

Pomornik
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад