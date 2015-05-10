Чертеж для прокатки труб на станке

Здравствуйте. Оплата только Яндекс деньгами

во вложении эскизы - по необходимости, перерисую эскизы, добавлю необходимые размеры.

Нужно по трем (или четырем) точкам построить кривые линии по одному радиусу (не спираль-в одной плоскости). Если не получается, поробовать построить из 2-х линий.

Это поручень и заполнение перил, который придется прокатывать на станке. Станок прокатывает через ролик, Т. е. изделие в одной плоскости принимает загнутую форму по радиусу.

Оплата только Яндекс деньги.

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