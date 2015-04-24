Создание план-схемы на стенд

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Завершен9 заявок224 просмотра

Создание план-схемы на стенд по фото со спутника. Интересует цена и сроки.

10 лет назад
Mailady
Ирина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
12 дней назад

Выбранный исполнитель

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$12
1 день
Все сделано в срок, качество работы отличное, дополнительные правки внесены были даже после сдачи проекта. Советуем.
все ОК, рекомендую

Заявки фрилансеров

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад