Перечертить чертежи в AutoCAD. Чертежей много.
Чертеж коробки в реальном размере
Необходимо сделать чертеж для сборной коробки в реальных размерах.
Практически тоже самое что в прикрепленном фото только по другим заданным размерам.
Заявки фрилансеров
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