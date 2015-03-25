Чертеж коробки в реальном размере

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Закрыт10 заявок287 просмотров

Необходимо сделать чертеж для сборной коробки в реальных размерах.

Практически тоже самое что в прикрепленном фото только по другим заданным размерам.

10 лет назад
MarcoNi
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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