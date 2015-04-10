SolidWorks модель геокупола

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт1 заявка507 просмотров

Нужно скорректировать модель геокупола частотой разбиения купола 3V исправив её на частоту 4V.

SolidWorks
10 лет назад
dimamif
47 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров