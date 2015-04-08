3D модель высотомера в компасе.

Здравствуйте. Оплата только Яндекс деньгами во вложении эскизы - по необходимости, перерисую эскизы, добавлю необходимые размеры. Нужно по трем (или четырем) точкам построить кривые линии по одному радиусу (не спираль-в одной плоскости). Если ...