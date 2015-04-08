3D модель высотомера в компасе.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт7 заявок262 просмотра

Кто может платно за сегодня-завтра сделать 3D модель в компасе? Вышлю выбранный корпус, дисплей, отсек для батареек, плату и тумблер. И примерный образец. В какую стоимость сделаете?

10 лет назад
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Дарья 
33 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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