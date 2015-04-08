Здравствуйте. Оплата только Яндекс деньгами во вложении эскизы - по необходимости, перерисую эскизы, добавлю необходимые размеры. Нужно по трем (или четырем) точкам построить кривые линии по одному радиусу (не спираль-в одной плоскости). Если ...
Аппаратно программный комплекс для удаленного управления
Разработать АПК (детали и ТЗ при сотрудничестве) для удаленного администрирования и управления системой контроля доступа.
Для этого необходимо разработать, отладить и предоставить весь пакет конструкторской документации на:
1."железную" часть основного блока с различными вариантами подключения к сети интернет, возможностью управления и взаимодействия с самой системой контроля доступом по I2C, с возможностью подключения IP камеры к данному блоку и трансляцией видео конечным пользователям через интернет;
2.выносной (до 50 метров) 3G/4G модем;
3.встроенный веб. интерфейс для данного устройства с разграничением прав доступа;
4.облачный сервис для удаленного управления большим количеством таких устройств со строгой конфиденциальной политикой; (Web ПО, с возможностью интегрирования с системой 1С)
5.облачный сервис для конечных пользователей с ПО для мобильных гаджетов (Android, iOS, Windows Mobile..)
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