Разработка дизайна и чертежа теплового насоса

Добрый день! Требуется разработать дизайн, а также предоставить чертежи для новой линейки теплового насоса.

Что имеем на данный момент - чертёж предыдущей модели, чертежи всех используемых компонентов (компрессор, теплообменники, контроллер, частотный регулятор, бойлер для ГВС).

Дизайн должен быть предоставлен в jpeg, с отдельным указанием цветов по таблице RAL. Чертёж в формате DWG не старше версии AutoCAD 2013 включительно.

Опыт проектирование каких-либо технически сложных бытовых или промышленных изделий приветствуется.

Дополнительные требования к исходному файлу указаны в следующем документе.

http://premier-laser.ru/Trebovania.pdf