Практическая часть курсовой работы (Управление)

Тема: "контроль как фактор укрепления исполнительской дисциплины персонала предприятия".

Специальность: Государственное и Муниципальное Управление.

Требования: Во второй части курсовой работы нужно создать свое предприятие, написать его характеристику, миссию, дерево целей, проанализировать конкурентов, составить хозяйственный портфель, сделать матрицу бкг и написать какие стратегии развития можно использовать. Дерево целей, матрица и стратегии должны быть связаны между собой. Предприятие создается на рынке города Чита, конкуренты так же анализируются в пределах города Читы.

Срок:ь 14 мая, крайний срок.

Объем: практической части 17-20 стр.

Методичка во вложениях.