Курсовая работа (Бурение нефтяных и газовых скважин)

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Закрытнет заявок75 просмотров

Нужна спец и эконом часть

Дисциплина: Бурение нефтяных и газовых скважин, Химия тампонажных и промывочных растворов

Подробности прикреплены.

Жду предложений по цене и сроку

10 лет назад
dip1
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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