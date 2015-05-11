Две главы дипломного проекта по экономике.

$90
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Закрыт1 заявка101 просмотр

Добрый день. Нужно срочно дописать дипломную работу до конца. Написана только первая глава, соответственно дописать нужно вторую и третью главы. Пока прикрепляю план работы, при готовности работать вышлю все необходимые материалы и начало работы.

Срочно!

10 лет назад
arnold_si
Терентий 
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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