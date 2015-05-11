Разработка web-приложения для автоматизации службы технической поддерж

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Закрыт1 заявка83 просмотра

Дипломная работа

Разработка web-приложения для автоматизации службы технической поддержки.

Требуетсянаписать дипломный проект

Необходимые материалы будут отправлены лично на почту

Стоимость по договоренности

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10 лет назад
savinyak11
Роман 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров