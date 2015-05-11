Задание прикреплено к проекту. Дипломная работа + отчет по практике тема: модернизация компьютерной сети организации По цене договоримся...
Игровые технологии в профилактике вредных привычек у дете 7-10 лет
Специальность " Социальная работа"
Состоять работа должна из 2-х глав. 1 глава теоретическая часть, 2 глава практическая часть.
Примерное содержание
Глава I. Проблема формирования потребности в ЗОЖ в современной научной литературе и анализ деятельности педагогов
1.1. Вредные привычки у детей. Виды вредных привычек. Причины их возникновения.
1.2. Сущность понятий «Здоровье», «Образ жизни», «ЗОЖ»
1.3. Возрастные особенности младших школьников
1.4. Особенности и значимость профилактики вредных привычек у детей младшего школьного возраста
1.5. Исследование отношения к вредным привычкам младшего школьника (тестирование)
1.6. Программа профилактики вредных привычек младшего школьника в игровой деятельности на базе школы " " (формирующий этап)
1.7. Результаты опытно-экспериментальной работы по профилактике вредных привычек младшего школьника (контрольный этап)
Глава 2. Рекомендации по профилактике вредных привычек среди младших школьников
2.1. Рекомендации для родителей по формированию привычек ЗОЖ у младших школьников
2.2. Рекомендации для педагогов по организации воспитательной работы по борьбе с вредными привычками для младших школьников
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