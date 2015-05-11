Игровые технологии в профилактике вредных привычек у дете 7-10 лет

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Специальность " Социальная работа"

Состоять работа должна из 2-х глав. 1 глава теоретическая часть, 2 глава практическая часть.

Примерное содержание

Глава I. Проблема формирования потребности в ЗОЖ в современной научной литературе и анализ деятельности педагогов

1.1. Вредные привычки у детей. Виды вредных привычек. Причины их возникновения.

1.2. Сущность понятий «Здоровье», «Образ жизни», «ЗОЖ»

1.3. Возрастные особенности младших школьников

1.4. Особенности и значимость профилактики вредных привычек у детей младшего школьного возраста

1.5. Исследование отношения к вредным привычкам младшего школьника (тестирование)

1.6. Программа профилактики вредных привычек младшего школьника в игровой деятельности на базе школы " " (формирующий этап)

1.7. Результаты опытно-экспериментальной работы по профилактике вредных привычек младшего школьника (контрольный этап)

Глава 2. Рекомендации по профилактике вредных привычек среди младших школьников

2.1. Рекомендации для родителей по формированию привычек ЗОЖ у младших школьников

2.2. Рекомендации для педагогов по организации воспитательной работы по борьбе с вредными привычками для младших школьников

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10 лет назад
mit-maria
Мария 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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