Дописать диплом по готовым материалам (ИТ-тема)

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Закрыт3 заявки121 просмотр

Нужно дописать практическую часть диплома примерно на 20 (не более листов) из имеющихся материалов.

Все материалы для этого уже готовы.

Также необходимо проверить на орфографические и пунктуационные ошибки (недочеты) теоретической части (50 листов).

Тема диплома: Интеграция данных

Жесткий дедлайн: 12.05.2015 20:00

Цену предлагайте, обсудим.

10 лет назад
Almaz_KG
Алмаз 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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