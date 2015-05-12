Дипломная работа на тему моделирование финансовых рисков на примере рынка ценных бумаг Описание: Необходимо рассмотреть все методы оценки финансовых рисков. Рассмотреть методы GARCH и ARCH на конкретном примере акций какой-либо компании(желательно Казахстана, но можно ...
Дописать диплом по готовым материалам (ИТ-тема)
Нужно дописать практическую часть диплома примерно на 20 (не более листов) из имеющихся материалов.
Все материалы для этого уже готовы.
Также необходимо проверить на орфографические и пунктуационные ошибки (недочеты) теоретической части (50 листов).
Тема диплома: Интеграция данных
Жесткий дедлайн: 12.05.2015 20:00
Цену предлагайте, обсудим.
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