Дописать диплом по готовым материалам (ИТ-тема)

Нужно дописать практическую часть диплома примерно на 20 (не более листов) из имеющихся материалов.

Все материалы для этого уже готовы.

Также необходимо проверить на орфографические и пунктуационные ошибки (недочеты) теоретической части (50 листов).

Тема диплома: Интеграция данных

Жесткий дедлайн: 12.05.2015 20:00

Цену предлагайте, обсудим.