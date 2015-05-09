Компьютерные сети (дипломная работа)

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Задание прикреплено к проекту.

Дипломная работа + отчет по практике

тема: модернизация компьютерной сети организации

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10 лет назад
dip1
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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