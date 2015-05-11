Нужно определить и описать разрезы почвы

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Заказ №6581 Нужно определить и описать разрезы почвы.

Нужно определить и описать разрезы почвы.

Выпонить срочно!

Общий объем стр 7-8.

Образец описания разрезов есть. Нужно определить по таблицами разрезов виды почв,после дать описание генетическое, а также агрономическое с формулами. Около каждой таблицы слева буквенно обозначить горизонтами(т.е. выписать и описать генетические горизонты).

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес

10 лет назад
workbest
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7 лет назад

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