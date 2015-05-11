Дисциплина: Микропроцессоры в электрических аппаратах Тема: Микропроцессорное устройство диагностики ограничителей перенапряжений Кол-во страниц: Не важно Оригинальность: не обязательно Срок: 12.05.2015 Дополнительно: Отсылаю вам пример одной из сданных ...
Нужно определить и описать разрезы почвы
Заказ №6581 Нужно определить и описать разрезы почвы.
Нужно определить и описать разрезы почвы.
Выпонить срочно!
Общий объем стр 7-8.
Образец описания разрезов есть. Нужно определить по таблицами разрезов виды почв,после дать описание генетическое, а также агрономическое с формулами. Около каждой таблицы слева буквенно обозначить горизонтами(т.е. выписать и описать генетические горизонты).
Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес
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