Срочная курсовая работа

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Дисциплина: Микропроцессоры в электрических аппаратах

Тема: Микропроцессорное устройство диагностики ограничителей перенапряжений

Кол-во страниц: Не важно

Оригинальность: не обязательно

Срок: 12.05.2015

Дополнительно:

Отсылаю вам пример одной из сданных работ(МУРЗАКАЕВ).

И другой файл это моя работа(фото,что нужно сделать).

10 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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