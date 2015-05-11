Курсовая работа

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Закрыт2 заявки108 просмотров

Требуется написание курсовой работы на тему: "Организация деятельности универсальных предприятий розничной торговли на примере магазина 1000 мелочей"

Все требования к работе описаны в методичке (см.пр.файл)

10 лет назад
arnold_si
Терентий 
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров