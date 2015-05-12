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Радиотехнические системы (курсовая)
вуз военный
методичка прикреплена.
там таблицы идут вариант-66(стр.25)...сбоку 6(на всю таблицу) и сверху 6(столбец)
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