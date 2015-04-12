Дипломная на тему Реорганизация ООО и ОАО

В связи с негативным опытом хотелось бы обратить особое внимание на то, что я ищу исполнителя, который:

-сможет писать грамотно и не угловато, без неуклюжих вводных конструкций и несогласованных частей предложения.

-сможет вникнуть в тему курсовой, которую я ему подробно объясню, поскольку без этого не написать адекватной работы на эту тему.

-сможет написать более 70% текста сам, творчески синтезируя информацию из интернета, мои и свои знания.

Если вы считаете, что соответствуете этим требованиям, буду рад обсудить с вами наше сотрудничество.

На всякий случай повторю текст объявления, информация оттуда актуальна:

"Добрый день.

Я ищу человека, который сможет дописать мой диплом на тему реорганизации в АО и ООО (точную тема: Проведение совмещенный смешанной реорганизации с участием ООО и ОАО).

Имеется курсовая работа на эту тему, полностью написанная мной с нуля (30 стр.), нужно добавить ей объёма до 90 страниц.

Плачу от 8 тыс., сроки - до 25 апреля. Ожидаю, что исполнитель напишет оставшуюся часть сам, без плагиата, нужна работа на 5. Готов лично встретиться с исполнителем (или созвониться в скайпе) и подробно объяснить ему, что и как делать, откуда брать инфу (хорошо шарю в этой теме, но нет времени писать работу).

Предоплата исключена, но возможна оплата работы по частям.

Грамотность, хороший язык и написание работы руками (а не копирование из инета) абсолютно необходимы.

Если вы считаете, что сможете написать работу, соответствующую этим требованиям - мы сработаемся."