Тема: Повышение конкурентоспособности товара (продукции) на примере предприятия Интересует готовая работа (нужна 2-3 глава) Предприятие - любое, кроме сферы услуг. Уникальность практической части - от 75-80%. Объем практической части ...
Дипломная на тему Реорганизация ООО и ОАО
В связи с негативным опытом хотелось бы обратить особое внимание на то, что я ищу исполнителя, который:
-сможет писать грамотно и не угловато, без неуклюжих вводных конструкций и несогласованных частей предложения.
-сможет вникнуть в тему курсовой, которую я ему подробно объясню, поскольку без этого не написать адекватной работы на эту тему.
-сможет написать более 70% текста сам, творчески синтезируя информацию из интернета, мои и свои знания.
Если вы считаете, что соответствуете этим требованиям, буду рад обсудить с вами наше сотрудничество.
На всякий случай повторю текст объявления, информация оттуда актуальна:
"Добрый день.
Я ищу человека, который сможет дописать мой диплом на тему реорганизации в АО и ООО (точную тема: Проведение совмещенный смешанной реорганизации с участием ООО и ОАО).
Имеется курсовая работа на эту тему, полностью написанная мной с нуля (30 стр.), нужно добавить ей объёма до 90 страниц.
Плачу от 8 тыс., сроки - до 25 апреля. Ожидаю, что исполнитель напишет оставшуюся часть сам, без плагиата, нужна работа на 5. Готов лично встретиться с исполнителем (или созвониться в скайпе) и подробно объяснить ему, что и как делать, откуда брать инфу (хорошо шарю в этой теме, но нет времени писать работу).
Предоплата исключена, но возможна оплата работы по частям.
Грамотность, хороший язык и написание работы руками (а не копирование из инета) абсолютно необходимы.
Если вы считаете, что сможете написать работу, соответствующую этим требованиям - мы сработаемся."
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