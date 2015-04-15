Написать 3 главу к диссертации

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Закрыт1 заявка72 просмотра

Дисциплина: Энергетическое право

Кол-во страниц: 100

Оригинальность: 60%

Срок: 15.04.2015

Дополнительно:

3 глава. 1 и 2 отредактировать и сопоставить по смыслу работы,прописать подпункт 2.2.

Строго соблюсти срок. Работа нужна обязательно 15 апреля.

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10 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

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