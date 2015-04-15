Дисциплина: Ботаника Тема: Воздушный банк семян прибрежных травянистых растений Кол-во страниц: 50-60 Оригинальность: 60 Срок: 30.04.2015 Дополнительно: Есть практическая часть (проращивание ...
Написать 3 главу к диссертации
Дисциплина: Энергетическое право
Кол-во страниц: 100
Оригинальность: 60%
Срок: 15.04.2015
Дополнительно:
3 глава. 1 и 2 отредактировать и сопоставить по смыслу работы,прописать подпункт 2.2.
Строго соблюсти срок. Работа нужна обязательно 15 апреля.
Остальные подробности в личку
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