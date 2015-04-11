курсовая.Предмет: База Данных Тема: Учет домашних финансов Количество страниц:30-35 антиплагиат не меньше 50 %.Есть методические указания.СУБД - VisualFoxPro 9.0
Небольшая работа по философии
подробное задание во вложении.
Срок 5 дней
Заявки фрилансеров
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