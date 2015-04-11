Курсовая.Прикладное программирование.

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок78 просмотров

курсовая.Прикладное программирование.База данных для торговой фирмы "Коровушка"

программа и отчет (называется - пояснительная записка). Есть все материалы.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров