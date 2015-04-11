Экономика(150409)

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Курсовая по экономике

Расчет необходимых технико-экономических показаний по заводскому технологическому процессу

Методичка есть, требования только по шрифту и рамкам

Тарифная сетка по вариантом 4

Кол-во страниц работы: по необходимости

Оригинальность: не менее 60%

Сроки: ваши? но как можно быстрее

10 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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