Требуется помощь по написанию дипломной работы по юриспруденции

$6000
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Закрыт7 заявок129 просмотров

Тема дипломной работы: Основные направления профилактики и борьбы с коррупцией в структурах государственной и муниципальной службы

Объем работы: 60-70 страниц

Срок сдачи:

Полная работа - 24.05.2015 (до 10.00 МСК)

Учебное заведение ВВАГС (НИУ при РАНХИГС). г. Нижний Новгород

Антиплагиат: 70 %

Работа должна быть оформлена по методическим рекомендациям ВУЗа

10 лет назад
learnchik
Леонид 
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров