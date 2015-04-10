Курсовая, про сайт на вордпрессе, сайт есть. Сайт простейший.

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Закрыт2 заявки60 просмотров

На 35 страниц

Вот метода https://yadi.sk/i/G8mVb3eEfuEpK

Стоимостьв рублях и срок?

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10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров