Разработка web интерфейса(150407)

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Закрыт1 заявка86 просмотров

Выполнить диплом+доклад+презентация+рецензия

Тема "Разработка web-интерфейса для информационной системы"

СMS: Джумла

Количество страниц: по необходимости

Срок: 10.05.2015

Методичка по выполнению прилагаю

Joomla
10 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров