Практическая часть к диплому по методике англ. языка

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Закрыт1 заявка56 просмотров

срок - 4 мая. Нужна только практическая часть. Интересует возможность выполнения и стоимость.

Есть курсовая, теория + практика. Диплом пишется на ее основе, просто тема более узкая.

Я вышлю курсовую выбранному исполнителю

10 лет назад
Bety888
45 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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