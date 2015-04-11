Курсовая по экономике организации

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курсовая по "экономике организации", там задачи по спецификации железной дороги.40 стр.тема«Расчет экономических показателей работы предприятия железнодорожного транспорта». 5 мая. Мой вариант- 4, в некоторых местах подписано после запятой два числа. Нужно решать с ними.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
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11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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