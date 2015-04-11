Курсовая по экономике

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курсовая.Тема:Рыночный мехaнизм: элементы, принципы фyнкционировaния. Aнaлиз фaкторов, определяющих конъюнктyрy рынкa нефтепродyктов в России."

Сроки 3-4 дней. максимум 28 страниц,минимум 23! теория должна занимать не менее 8-10 страниц,практическая часть(статьи из журналов,статистика и т.п.) остальное,ну и 1-2 страницы на заключение.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
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11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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