Курсовая по аудиту

Тема курсовой работы: Разработка программы и методики аудиторской проверки расчетов с бюджетом по вычету НДС по приобретенным ценностям, товарам, работам, услугам. Выявление типичных ошибок и способы их исправления.

Предмет: АУДИТ

Тип: kurs1

Объем: приблизительно 30 листов

Сроки: укажите возможный

Методичку прикрепляю.

Там написан план и примеры курсовых работ. Нужно сделать по аналогии.

АП не важен, но нужно хотя бы из нескольких источников