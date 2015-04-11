Курсовая по аудиту

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Предмет: АУДИТ
Тип: kurs1
Объем: приблизительно 30 листов
Сроки: укажите возможный
Методичку прикрепляю.
Там написан план и примеры курсовых работ. Нужно сделать по аналогии.
АП не важен, но нужно хотя бы из нескольких источников
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