Курсовая по аудиту

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Закрыт1 заявка76 просмотров

Тема курсовой работы: Разработка программы и методики аудиторской проверки расчетов с бюджетом по вычету НДС по приобретенным ценностям, товарам, работам, услугам. Выявление типичных ошибок и способы их исправления.

Предмет: АУДИТ

Тип: kurs1

Объем: приблизительно 30 листов

Сроки: укажите возможный

Методичку прикрепляю.

Там написан план и примеры курсовых работ. Нужно сделать по аналогии.

АП не важен, но нужно хотя бы из нескольких источников

10 лет назад
berqt
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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