Дипломная работа по специальности: финансы и кредит.

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Закрыт1 заявка84 просмотра

Дипломная работа по специальности: финансы и кредит.

Объем ВКР 75 стр (примерно по 25 стр. каждая глава)

3 главы, план утвержден

Оплата и выполнение по главам

Весь диплом нужен до конца апреля

1 глава + введение на 15.04

2 глава на 22.04

3 глава на 29.04

Уникальность 70% (без технического поднятия!без обмана программы Антиплагиат)

Оформление по методичке

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров