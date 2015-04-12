Методичка во вложении, тема 32 Срок 4 дня цены? Предпочтение минимальной. Гарантирую частые заказы 3 раздела, страниц 40 уникальность не имеет значения (лиж бы не скачали с интернета ...
Дипломная работа по специальности: финансы и кредит.
Дипломная работа по специальности: финансы и кредит.
Объем ВКР 75 стр (примерно по 25 стр. каждая глава)
3 главы, план утвержден
Оплата и выполнение по главам
Весь диплом нужен до конца апреля
1 глава + введение на 15.04
2 глава на 22.04
3 глава на 29.04
Уникальность 70% (без технического поднятия!без обмана программы Антиплагиат)
Оформление по методичке
Заявки фрилансеров
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