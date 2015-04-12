Диплом: Финансовый менеджмент.

$108
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Закрытнет заявок76 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать диплом.

Тема: Управление оборотным капиталом на примере ГП "Анастасия.

Объем: 91-92 стр. Не больше.

Уникальность от 70% по антиплагиату.

От клиента: Структура работы включает: - пять сил Портера -матрица БКГ -организационно- управленческий анализ -производственно-хозяйственный анализ -SNW- анализ -SWOT-анализ Планирование проекта: -диаграмма Ганта -расчет ЧДД и ЧТС.

Цена 6000р

Срок 10 — 12 дней.

Ждем заявок.

10 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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