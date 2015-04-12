Тема: Повышение конкурентоспособности товара (продукции) на примере предприятия Интересует готовая работа (нужна 2-3 глава) Предприятие - любое, кроме сферы услуг. Уникальность практической части - от 75-80%. Объем практической части ...
Диплом: Финансовый менеджмент.
Здравствуйте.
Нужно сделать диплом.
Тема: Управление оборотным капиталом на примере ГП "Анастасия.
Объем: 91-92 стр. Не больше.
Уникальность от 70% по антиплагиату.
От клиента: Структура работы включает: - пять сил Портера -матрица БКГ -организационно- управленческий анализ -производственно-хозяйственный анализ -SNW- анализ -SWOT-анализ Планирование проекта: -диаграмма Ганта -расчет ЧДД и ЧТС.
Цена 6000р
Срок 10 — 12 дней.
Ждем заявок.
Заявки фрилансеров
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