Дипломная работа (финансы)

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Закрыт2 заявки71 просмотр

Тема : Страховой рынок Казахстана: современное состояние и приоритеты развития

Объем: 60 стр.

Срок: до мая

методичка прикреплена

10 лет назад
Diplomki
Артём 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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