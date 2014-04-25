Диплом по земельному кадастру

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Предмет-Земельный кадастр;

Тема:Прогнозирования и планирования использования земли под объекты технического перевооружения на примере Исетского района Тюменской области.

Методичка, план, рекомендации во вложении

Срок 1 мая.

Жду предложения

10 лет назад
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

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