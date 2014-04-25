Курсовая по финансам

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок272 просмотра

Курсовая по финансам

Объём 25-30 страниц

Преподаватель просит сначала выслать план на утверждение, только после утверждения, работаем над курсовой

План нужен на 5.04

АП 65%

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров