Необходимо написать курсовую по юриспруденции. Отрасль: Административное право/ административный процесс. Тема: "Субъекты, имеющие право обращения в суд за защитой нарушенных прав". Объём работы: 25-30 стр. включая список литературы и титул. Оригинальность по антиплагиат.ру 75%. ...
Курсовая по финансам
Курсовая по финансам
Объём 25-30 страниц
Преподаватель просит сначала выслать план на утверждение, только после утверждения, работаем над курсовой
План нужен на 5.04
АП 65%
Заявки фрилансеров
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