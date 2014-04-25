Курсовая работа по юриспруденции

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Необходимо написать курсовую по юриспруденции. Отрасль: Административное право/ административный процесс. Тема: "Субъекты, имеющие право обращения в суд за защитой нарушенных прав". Объём работы: 25-30 стр. включая список литературы и титул. Оригинальность по антиплагиат.ру 75%. Срок: воскресение 12.04.2015 г. Оформление по гост. интервал 1,5, таймс роман 14. План уже составлен.

1200 р.

10 лет назад
katerina0605
Екатерина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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