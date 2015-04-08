Написать диплом по психологии

Нужно написать дипломную работу по психологии на тему "Исследование мотивации специалистов в IT сфере".

Что есть: примерная вот такая тема диплома; примерная гипотеза; подобраны методики; проведено анкетирование.

Что нужно: написать хорошую полную дипломную работу.

(обработать результаты анкетирования – полностью сделать эмпирическую часть исследования.

написать план, гипотезу, всю теоретическую часть, список литературы, приложения).

Важно, чтобы Вы специализировались в теме психологии, имели опыт в написании дипломов. соответствующее образование конечно.

Срочно.

Ваши расценки, условия.