Моделирование бизнес-проц в страховой компании,диплом + схемы

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка45 просмотров

моделирование бизнес-проц в страховой компании

диплом

компания любая. наша Российская.

взять операц. отдел за основу.

моделирование или реинжиниринг

40 страниц

к нему надо сделать:

http://joxi.ru/LQ2K64RSG9QYmj

другими словами:

http://joxi.ru/752aMyafdGXV20

стоимость и срок?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров