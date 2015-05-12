Курсовая по педагогике (математика)

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Закрыт1 заявка117 просмотров

Тема: Сочетание различных форм и средств контроля и самоконтроля знаний учащихся на уроках математики

Объем: 25-35 листов

Срок: до конца мая

Студенту педагогического ВУЗа

Специальность : Математика

Если вы владеете украинским языком, то желательно написать работу на украинском, но не обязательно.

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10 лет назад
Diplomki
Артём 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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