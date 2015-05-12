Диплом (ВКР) по английскому языку

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Тема: "Соотношение описания повествования и рассуждения в современной англоязычной прозе".

Использовать литературу : Кухаренко В.А. "Интерпретация текста".

Из методичек есть правила оформления ВКР (в прикрепленном файле).

Объем: от 50 до 70 стр.

Также нужна речь для защиты.

Предварительный вариант показать через 3-4 недели для согласования возможных правок с руководителем, и до конца июня при необходимости внести правки.

Тип сделки любой, способ оплаты тоже.

Предложения принимаются до 16 мая.

10 лет назад
neboley
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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