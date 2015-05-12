Тема: Совершенствование системы управления предприятием в нефтегазовой отрасли в условиях кризиса Объем - 30 стр. Шрифт - 14 Срок - как можно скорее, сроки горят. План: Глава 1 ...
Диплом (ВКР) по английскому языку
Тема: "Соотношение описания повествования и рассуждения в современной англоязычной прозе".
Использовать литературу : Кухаренко В.А. "Интерпретация текста".
Из методичек есть правила оформления ВКР (в прикрепленном файле).
Объем: от 50 до 70 стр.
Также нужна речь для защиты.
Предварительный вариант показать через 3-4 недели для согласования возможных правок с руководителем, и до конца июня при необходимости внести правки.
Тип сделки любой, способ оплаты тоже.
Предложения принимаются до 16 мая.
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