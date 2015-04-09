на примере магазина. данных нет - можно взять любые. с практической частью структура примерная: http://joxi.ru/lJ2bGyRULNWeA6 + презенташка на 7-9 слайдов. стоимость в рублях и срок?
Подтверждение соответствия продукции
домашнее задание на тему
Подтверждение соответствия продукции
Студент выбирает тему домашнего задания самостоятельно. При выборе темы необходимо учитывать актуальность и новизну объекта. Объектами
домашнего задания могут быть продукция пищевой, легкой и машиностроительной промышленности, а так же товары народного потребления.
Методические указания к выполнению домашнего задания, дополнительная информация, а также Образцы выполненных работ находятся в файлах https://clck.ru/9Thzr
по дисциплине Основы технического регулирования
специальность Стандартизация и сертификация
укажите сроки и цену выполнения
бюджет договорной
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