Курсовая работа по автоматизации технологических процессов

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Задание №6299 Курсовая работа по автоматизации технологических

процессов и производств

Дисциплина "Автоматизация технологических процессов и производств"

Тема: "Расчет и разработка проекта автоматизированной производственной

системы (гибкого автоматизированного участка)"

Срок: 11.04.15

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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